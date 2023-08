Bramstedt - Ein Feuer in den Räumen einer Kirchengemeinde in Bramstedt im Landkreis Cuxhaven hat einen Sachschaden von rund 200.000 Euro verursacht. Eine Frau sei dabei am frühen Samstagmorgen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Brand war aus bisher unbekannten Ursachen in einem ehemaligen Gewerbegebäude ausgebrochen, das von einer Deutsch-Koreanisch-Evangelischen Kirchengemeinde genutzt wurde.

Die 64 Jahre alte Pastorin wurde durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt. Insgesamt waren rund 60 Feuerwehrleute im Einsatz. Das Gebäude brannte komplett aus. Eine Zeugin hatte die Flammen bemerkt und den Notruf gewählt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.