Berlin - Mehrere Hundert Menschen haben bei einem Aktionstag der Bewegung Fridays for Future in Berlin für mehr Klimaschutz demonstriert. Sie fuhren am Nachmittag mit Fahrrädern von der SPD-Zentrale in Berlin-Kreuzberg zur CDU-Zentrale am Tiergarten in Mitte. Laut Polizei waren es etwa 200 Teilnehmer. Fridays for Future teilte mit, in ganz Deutschland sei an vielen Orten und weltweit in über einem Dutzend Länder demonstriert worden.