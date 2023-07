2022 in Berlin mehr Menschen gestorben als geboren

Berlin - In Berlin sind 2022 erstmals seit 2006 wieder mehr Menschen gestorben als Kinder geboren wurden. Grund dafür sei ein Geburteneinbruch bei einem gleichzeitigen Anstieg der Todeszahlen, teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mit.

Die Zahl der Geburten sank in der Hauptstadt im Vergleich zum Vorjahr um 8,8 Prozent auf insgesamt 35.729. 39.572 Berlinerinnen und Berliner starben, was einem Anstieg von 4,9 Prozent entspricht. Im Bezirk Mitte kamen die meisten Kinder auf die Welt, während in Steglitz-Zehlendorf die meisten Menschen starben.

Besonders in den Monaten von Juni bis September sei in Berlin 2022 geheiratet worden. Insgesamt wurden 12.341 Ehen geschlossen, damit stieg die Zahl der Eheschließungen im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent leicht an.