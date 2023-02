2022 weniger Gewerbeanmeldungen in Berlin als ein Jahr davor

Berlin - Im von Ukraine-Krieg und Energie-Krise geprägten Jahr 2022 sind in Berlin weniger Firmen angemeldet worden als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig stieg die Zahl der Gewerbeabmeldungen, wie das Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. In Brandenburg blieb die Zahl der Anmeldungen konstant, die Zahl der Abmeldungen stieg um 2 Prozent.

Nach Angaben des Landesamtes wurden in Berlin 40 391 Gewerbe angemeldet - das waren 5,5 Prozent weniger als im Corona-Jahr 2021 und 1,4 Prozent weniger als 2020. Bei fast 92 Prozent davon handelte es sich um Neugründungen.

Die Zahl der Gewerbeabmeldungen stieg um 3,1 Prozent auf 31.541. In rund 91 Prozent der Fälle wurde angegeben, dass es sich um eine vollständige Aufgabe des Gewerbes handelt. Ein weiterer Grund für An- oder Abmeldungen kann etwa ein Umzug sein. Bei den meisten Anmeldungen (29.927) handelte es sich um Einzelunternehmen.

In Brandenburg wurden im vergangenen Jahr 18.100 Gewerbe angemeldet. Gemessen am Vorjahr war der Unterschied gering, im Vergleich zum Jahr 2020 stieg die Zahl um 6 Prozent. Abgemeldet wurden 16.132 Gewerbe.