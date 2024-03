2023 deutlich mehr Straftaten erfasst in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Straftaten erfasst worden. Die Zahl der Delikte nahm im Vorjahresvergleich um 8,6 Prozent auf rund 193.800 zu. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik hervor, die Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) und Landespolizeidirektor Marion Schwan am Dienstag in Magdeburg vorstellten.

Demnach stieg die Zahl der Diebstähle binnen eines Jahres um rund 5300 oder zehn Prozent auf insgesamt gut 58.000. Die erfassten Ladendiebstähle nahmen um ein Drittel zu auf etwa 11.800 Fälle. Anstiege gab es etwa auch bei Körperverletzungen, Bedrohungen, Schwarzfahren und Telefonbetrug. Zudem ist Jugendkriminalität ein wachsendes Problem gewesen.

Die Polizei ermittelte den Angaben zufolge insgesamt mehr als 71.000 Tatverdächtige und damit 11,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Alles in allem seien rund 108.400 Fälle aufgeklärt worden. Die Aufklärungsquote stieg um 1,3 Prozentpunkte auf 55,9 Prozent.