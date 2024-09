Ein Streit zwischen mehreren Personen in der Nacht eskaliert. Dabei wird ein 21 Jahre alter Mann erstochen.

Bremen - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Menschen wurde in Bremen ein 21 Jahre alter Mann erstochen. Die Polizei fand ihn ihren Angaben zufolge in der Nacht zum Mittwoch im Bremer Stadtteil Huchting leblos auf dem Boden. Er hatte demnach einen Messerstich erlitten. Reanimationsversuche der Beamten und Rettungskräfte blieben erfolglos. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und geflüchteten Beteiligten dauern an. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen.