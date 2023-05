Erfurt - Ein 21-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in Erfurt schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann am Donnerstag auf dem Platz der Völkerfreundschaft mit zwei Männern im Alter von 23 und 24 Jahren in Streit geraten. Im Verlauf sollen die beiden Männer mit Fäusten und einem Gegenstand auf den Kopf des 21-Jährigen eingeschlagen haben. Dieser sei schwer verletzt worden. Die beiden Männer standen laut Polizei unter Drogeneinfluss. Sie seien wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung angezeigt worden.