Dresden - Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat ein Autofahrer in Dresden mehrere Streifenwagen gerammt. An den Autos sei ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 21 Jahre alte Fahrer habe am Freitagabend bei einer Kontrolle im Stadtteil Cossebaude Gas gegeben. Nach vier Zusammenstößen mit Polizeiautos konnte er gestoppt werden. Die Kennzeichen an seinem nicht zugelassenen Wagen seien gestohlen gewesen. Zudem habe der 21-Jährige keine Fahrerlaubnis besessen.