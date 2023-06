Lüneburg - Ein 21-Jähriger ist nach einem Badeunfall in Lüneburg gestorben. Der junge Mann sei mit zwei 20 Jahre alten Frauen am Samstagabend in der Ilmenau schwimmen gegangen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dann sei er plötzlich südlich der Amselbrücke in dem nur 1,50 Meter tiefen Fluss untergegangen und nicht wieder aufgetaucht.

Ein Taucher der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) habe ihn schließlich unter Wasser gefunden. Der 21-Jährige wurde reanimiert, starb aber wenig später im Krankenhaus. Bei der Suche nach ihm kamen auch ein Polizeihubschrauber und mehrere Rettungsboote zum Einsatz.