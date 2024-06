Am 1. September ist in Thüringen Landtagswahl. Inzwischen steht fest, wie viele Parteien antreten können. Auch Neulinge sind dabei.

Erfurt - Für die Thüringer Landtagswahl in zweieinhalb Monaten dürfen 21 Parteien Wahlvorschläge einreichen. Das hat der Wahlausschuss in einer Sitzung am Freitag festgestellt, wie Landeswahlleiter Holger Poppenhäger mitteilte. Bis nächsten Donnerstag (27.6.) um 18.00 Uhr können noch Landeslisten und Wahlkreisvorschläge eingereicht werden.

Unter den zugelassenen Parteien sind neben den im Landtag vertretenen politischen Kräften auch Neulinge und kleinere Parteien wie das Bündnis Sahra Wagenknecht, die Tierschutzpartei oder die Werteunion um Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen.