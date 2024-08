Ein Mann läuft zu Fuß am Rand einer Straße, als sich ein Auto nähert. Die Fahrerin erwischt den 27-Jährigen mit dem Außenspiegel.

22-Jährige fährt Fußgänger in Drei Gleichen an

Eine 22-Jährige hat in Drei Gleichen einen Fußgänger angefahren. (Symbolbild)

Drei Gleichen - Eine Autofahrerin hat in Drei Gleichen (Landkreis Gotha) einen Fußgänger angefahren. Der 27-Jährige wurde bei dem Unfall am Samstagabend schwer verletzt, wie die Polizei Gotha mitteilte. Der Fußgänger war laut Polizei vorschriftsgemäß am Rand der Fahrbahn unterwegs, als sich das Auto der Frau näherte. Die 22-Jährige übersah den Mann den Angaben zufolge und streifte ihn mit dem Außenspiegel der Beifahrerseite.