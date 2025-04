Mitten in der Berliner Innenstadt schießt ein Mann mehrmals auf einen 22-Jährigen. Dann reicht er die Waffe an einen anderen Mann weiter - und der drückt auch ab.

In Berlin-Mitte fallen am frühen Morgen Schüsse. (Symbolbild)

Berlin - Ein 22 Jahre alter Mann ist am Sonntagmorgen von zwei Männern mehrfach beschossen worden. Der 22-Jährige wurde an der Hand verletzt und musste im Krankenhaus operiert werden, wie die Polizei mitteilte. Den Schüssen soll ein Streit zwischen den drei Beteiligten in einem Club vorangegangen sein. Der Club befindet sich in der Mohrenstraße in Berlin-Mitte.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 22-Jährige gegen 4:45 Uhr an der Ecke zwischen Mohrenstraße und Charlottenstraße, als einer der zwei bislang unbekannten Täter auf ihn schoss. Danach soll der Angreifer die Waffe an den anderen Mann weitergereicht haben, der erneut mehrfach abdrückte. Anschließend flüchteten die Täter.

Durch die Schüsse sei ein geparkter Carsharing-Wagen beschädigt worden.