Meuselwitz - Bei einem Streit im Altenburger Land ist ein 22 Jahre alter Mann mit einem Messer verletzt worden. Der junge Mann sei mit einem 19-Jährigen in der Bahnhofstraße in Meuselwitz aneinander geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Im Streit habe der Jüngere dann auf den 22-Jährigen eingestochen. Ein Rettungswagen habe den stark blutenden Verletzten mit Wunden an Oberarm und Oberkörper in ein Krankenhaus gefahren.

Polizisten fahndeten nach dem Vorfall am Montagnachmittag nach dem tatverdächtigen 19-Jährigen und nahmen ihn schließlich fest. Er kam nach Angaben einer Polizeisprecherin aber später auf richterliche Anordnung wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wird nun wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.