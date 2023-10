Rothenburg - 79 junge Frauen und 150 junge Männer haben am Mittwoch ihr Hauptstudium an der Hochschule der Sächsischen Polizei begonnen. „Wir werden Sie in den kommenden zwei Jahren bestmöglich auf das spätere Berufsleben als Führungskraft in der sächsischen Polizei vorbereiten“, sagte der Rektor der Hochschule, Dirk Benkendorff.

Zu den 144 Kommissaranwärterinnen und -anwärtern, die seit Oktober 2022 am Campus Bautzen das einjährige Grundstudium absolviert haben, kamen am Mittwoch 85 sogenannte Aufstiegsbeamtinnen und -beamte zum Jahrgang hinzu. Dabei handelt es sich um berufserfahrene Polizistinnen und Polizisten, die sich nach einem Auswahlverfahren für das Bachelorstudium qualifiziert haben.

Das erste Studienjahr im Bachelorstudium (Grundstudium) findet in Bautzen statt, das zweite und dritte Studienjahr (Hauptstudium) in Rothenburg. Seit Gründung der Hochschule im Oktober 1994 haben knapp 4000 Absolventinnen und Absolventen das Studium bei der Polizei Sachsen erfolgreich abgeschlossen.