Sondershausen - Mit drei Gramm Marihuana in der Tasche ist ein 23-Jähriger auf einer Polizeidienststelle erschienen. Dort habe der polizeibekannte junge Mann sich am Sonntag wegen einer Auflage melden müssen, teilte die Polizeiinspektion Kyffhäuser mit. Was er nicht wusste: Gegen ihn lag ein offener Haftbefehl vor. Weswegen, das sagte die Polizei auf Nachfrage nicht. Den jungen Mann erwarte nun nicht nur eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er muss auch ins Gefängnis, wie die Beamten mitteilten.