23-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Hannover - Ein 23-Jähriger ist in Hannover mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Täter stach seinem Opfer in der Nacht zum Dienstag aus einer Gruppe heraus plötzlich in den Rücken, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann brach zusammen, war zwischenzeitlich nicht mehr ansprechbar und kam ins Krankenhaus. Der etwa 25 Jahre alte Täter entfernte sich unerkannt mit einer Personengruppe. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat in der Nähe des Maschsees und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.