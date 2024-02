Ein Mann wurde bei einer Auseinandersetzung in Hannover schwer verletzt. Ein 23-Jähriger hatte mit einem Messer auf ihn eingestochen und kam nun in Untersuchungshaft.

Hannover - Nach einem Messerangriff auf einen Mann in Hannover ist ein 23-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Der Tatverdächtige war am Donnerstag festgenommen und am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt worden, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er mit einem Messer auf das 24 Jahre alte Opfer eingestochen und es dabei schwer verletzt haben. Zunächst hatte die Polizei von lebensgefährlichen Verletzungen gesprochen. Die Hintergründe der Tat blieben weiterhin unklar.