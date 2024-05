Dresden - Ein 23-Jähriger hat in Dresden in einer Straßenbahn randaliert und deren Fahrer verletzt. Zu der Auseinandersetzung kam es am Freitagnachmittag in Höhe der Haltestelle Postplatz, wie die Polizei mitteilte. Der 41-jährige Fahrer wollte demnach gegen den Randalierer in der Bahn der Linie 8 eingreifen, dieser schlug ihn jedoch.

Ein 65-jähriger Fahrgast hielt den Angreifer bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Dieser beschädigte den Pullover des Fahrgastes sowie eine Box mit Lebensmitteln. Die Beamten brachten den 23-Jährige in eine medizinische Einrichtung. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.