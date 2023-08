Berlin - Ein 23-Jähriger soll einen 54 Jahre alten Straßenbahnfahrer am Samstagmorgen im Berliner Ortsteil Karlshorst geschlagen haben. Dabei wurde der Fahrer im Gesicht verletzt, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Der jüngere Mann hatte laut Polizei während der Fahrt gegen die Fahrertür geschlagen. An einer Haltestelle stiegen beide Männer dann aus und gerieten in Streit, hieß es. Dabei habe der 23-Jährige dem Straßenbahnfahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Polizeibeamte stellten bei dem jüngeren Mann einen Atemalkoholwert von etwa zwei Promille fest. Sie ermitteln wegen Körperverletzung.