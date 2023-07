23-Jähriger will Shisha rauchen: Schwere Verbrennungen

Nordhausen - Ein 23-Jähriger aus Bodenrode (Kreis Eichsfeld) hat sich beim Entzünden einer Shisha schwer verletzt. Er benutzte dafür am Samstagabend eine Gaskartusche, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung kam, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der junge Mann erlitt dabei schwere Verbrennungen. Er wurde in eine Fachklinik nach Halle geflogen.