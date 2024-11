Aus bisher unbekannten Gründen bricht ein Feuer auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Hennigsdorf aus. Der junge Besitzer löscht die Flammen, wird dabei jedoch schwer verletzt.

Ein 23-Jahre alter Mann wurde bei einem Brand in Hennigsdorf nahe Berlin schwer verletzt. (Symbolbild)

Hennigsdorf - Ein 23-Jahre alter Mann ist bei dem Brand seines Balkons in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) schwer verletzt worden. Laut ersten Angaben der Polizei hörten Zeugen in der Nacht einen lauten Knall, bevor die Flammen auf dem Balkon des Mehrfamilienhauses ausbrachen. Der 23-Jährige habe die Flammen selbstständig gelöscht noch bevor die Feuerwehr vor Ort war, erlitt dabei jedoch schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht, hieß es weiter.

Nähere Informationen zur Brandursache lagen zunächst nicht vor. Der Mann hätte jedoch Chemikalien in seiner Wohnung gelagert, sagte die Polizei. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.