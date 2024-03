Pünktlich zum Start der Wassersport- und Urlaubssaison können Profis und Laien in Magdeburg Messeluft schnuppern und sich auf der „Magdeboot“ informieren.

Besucher gehen auf der Messe "Magdeboot" an Booten der Firma "SBM" vorbei.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt ist zum 23. Mal Gastgeber für Mitteldeutschlands größte Messe für Boote und Wassersport. Nach der Eröffnung der „Magdeboot“ am Freitag werden bis Sonntag mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher in den Magdeburger Messehallen erwartet.

Präsentiert werden laut Veranstalter Motorboote, Segel- und Elektroboote sowie Kanus und Schlauchboote. Im Vorjahr seien 83 Boote auf der knapp einen Hektar großen Ausstellungsfläche zu sehen gewesen - in diesem Jahr soll es eine Steigerung geben. Neue Modelle, Marken und einige Premieren stünden an, hieß es. So seien auch Hausboote, Angelboote und Segler Teil der Messe, ebenso Innovationen wie Einparksysteme und Diebstahlsicherungen.

Neu ist den Angaben zufolge eine Wasser- und Funsport-Area. Hier sollen unter anderem in einem Wasserbecken Stand-up-Paddels und Kanus getestet werden. Auch ein großer Tauchcontainer ist Teil des Geländes: Neugierige können kostenlos ein Schnuppertauchen absolvieren und etwa Anzüge und Technik testen, wie es hieß.