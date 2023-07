Magdeburg - Nach einer Auseinandersetzung in der Magdeburger Innenstadt mit einem Verletzten hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Noch am Montagabend sei die Wohnung des Mannes durchsucht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Tatverdächtige wurde jedoch nicht angetroffen. An der Durchsuchung waren auch Spezialeinsatzkräfte beteiligt.

Nach bisherigen Erkenntnissen gab es am Montagnachmittag in einem Einkaufszentrum eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einer kleineren Gruppe. Dabei soll ein männlicher Verdächtiger einen 24-jährigen Magdeburger mehrfach mit einem Messer angegriffen haben. Der Attackierte wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Verdächtige flüchtete zu Fuß. Die Polizei fahndete vergeblich mit mehreren Funkstreifenwagen und einem Polizeihubschrauber. Die Ursache für den Zwist, der zu der gefährlichen Körperverletzung führte, war noch unklar.