Kettenkamp - Bei einem Verkehrsunfall in Kettenkamp nahe Osnabrück ist in der Nacht zu Samstag ein 24-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben von Samstag war sonst niemand an dem Unfall beteiligt. Der 24-Jährige wurde am Unfallort notärztlich versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht. Der genaue Unfallhergang und die Ursache waren zunächst unklar. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.