Nordhausen - Diebstahl und räuberische Erpressung: Wegen mehreren Straftaten ist ein 24-Jähriger in Nordhausen von der Polizei festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stahl der „sich in einem Ausnahmezustand befindliche Mann“ am Montag in einem Baumarkt und kurz darauf in einer Tankstelle verschiedene Lebensmittel. Anschließend habe er einen 60-Jährigen mit einem Holzknüppel angegriffen und dessen Fahrzeug gefordert. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Ein Tankstellenmitarbeiter konnte den versuchten Raub des Autos verhindern.

Anschließend habe der 24-Jährige auf dem Gelände eines Autohauses weitere Menschen mit dem Holzknüppel bedroht. Demnach forderte er sie auf, ihm Fahrzeuge oder Wertgegenstände zu überlassen. Zudem beschädigte der Mann im Bereich des Autohauses und etwas später auf dem Parkplatz eines Supermarktes mehrere Autos. Kurz darauf nahm die Polizei den Mann fest. Demnach wurde ein 38 Jahre alter Polizist bei der Festnahme leicht verletzt.

Ob der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand, war zunächst unklar. Auch ein psychologisches Gutachten liege derzeit nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen mehreren Straftaten - unter anderem wegen des Verdachts des schweren Raubs, räuberischer Erpressung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.