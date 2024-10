Vier Männer greifen einen 24-Jährigen an und treten auf ihn ein. Die Polizei vermutet einen politisch motivierten Hintergrund.

24-Jähriger wird in Erfurt angegriffen und verletzt

Eine Gruppe von vier Männern tritt auf einen 24-Jährigen in Erfurt ein. (Archivbild)

Erfurt - Vier Unbekannte haben in Erfurt einen 24-Jährigen bedroht und auf ihn eingetreten. Die Polizei vermutet einen politisch motivierten Hintergrund, wie ein Sprecher sagte. Die Ermittlungen stünden aber noch am Anfang. Nähere Angaben machte er dazu daher nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der 24-Jährige war laut Polizei am späten Mittwochabend mit Begleitern in der Altstadt unterwegs, als er von der Gruppe zunächst bedroht wurde, wie die Polizei berichtete. Als er sich der Situation entziehen wollte, stürzte er und die Unbekannten traten mehrfach auf den am Boden liegenden Mann ein. Die Täter seien zwischen 20 und 25 Jahre alt und schwarz gekleidet gewesen.