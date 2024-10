Löwenberger Land - Ein 24-Jähriger ist in der Gemeinde Löwenberger Land im Norden Brandenburgs von einem Traktor gestürzt und gestorben. Der junge Mann saß mit einem Gleichaltrigen auf dem Frontgewicht des Traktors eines 21-jährigen Fahrers, wie die Polizei mitteilte. Während der Fahrt sei er gestürzt, unter das Fahrzeug geraten und wurde dann vom rechten Vorderrad überrollt. Noch am Unfallort sei er an seinen Verletzungen gestorben.

Der 21-Jährige war den Angaben zufolge mit seinem Traktor in Schrittgeschwindigkeit unterwegs und stark alkoholisiert. Er musste seinen Führerschein abgeben. Vor Ort wurde nach dem Unfall am Samstagabend ein Seelsorger eingesetzt.

Ein Sachverständiger sollte ein Gutachten erstellen. Die jungen Männer hatten an einem Treckertreffen im Ortsteil Grüneberg teilgenommen, hieß es weiter. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren demnach rund 400 Menschen auf dem Festgelände. Die Veranstalter schrieben auf Ihrer Internetseite: „Wir sind tief erschüttert und voller Trauer“.