Große Mengen Strohballen geraten in Brand, die Feuerwehr muss den Stapel per Radlader auseinanderfahren.

Upgant-Schott - Etwa 240 Strohballen sind in der Nacht im Landkreis Aurich in Brand abgebrannt. Die aufgestapelten Ballen in Upgant-Schott gerieten aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand und setzte auch Radlader ein, um die Ballen auseinanderzufahren. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Nun hoffen die Beamten auf Zeugen.