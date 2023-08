Kamenz - Insgesamt 243 Kinder und Jugendliche sind 2022 in Sachsen adoptiert worden. Das waren 13 mehr als noch 2021, wie das Statistische Landesamt am Montag in Kamenz mitteilte. Der Großteil davon (62 Prozent) wurde von den Stiefeltern angenommen, es gab also keine Änderung in der Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen. Fast 40 Prozent der Kinder waren mit den annehmenden Eltern nicht verwandt. Meist handelte es sich um Kinder unter sechs Jahren.

Zu Ende des Jahres 2022 waren den Angaben zufolge 128 Kinder in Adoptionspflege, der Probezeit für Kinder und potenzielle Eltern. Bei den Adoptionsvermittlungsstellen lagen 225 Bewerbungen für 96 zur Adoption vorgemerkte Kinder vor. Somit kamen auf ein zur Adoption vorgemerktes Kind etwa zwei Adoptionsbewerber.