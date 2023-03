Potsdam - Eine 25-Jährige hat in Potsdam einen Sanitäter mit einer Glasflasche angegriffen, eine Polizistin gebissen und ist schließlich in eine psychiatrische Klinik eingeliefert worden. Die Frau soll sich nach Angaben der Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben und den Angaben zufolge augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben.

Alarmierte Rettungskräfte versuchten am Sonntagmorgen in der Leipziger Straße, die Frau medizinisch zu versorgen - diese weigerte sich jedoch gegen die Maßnahmen und griff zunächst den Sanitäter an, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach musste der 48-jährige Sanitäter daraufhin selbst medizinisch versorgt werden und war nicht mehr in der Lage, weiter zu arbeiten. Als die 25-Jährige eine hinzugerufene Polizistin in den Arm biss, brachten sie die Beamten in eine psychiatrische Klinik. Die Polizei ermittelt.