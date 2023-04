25-Jähriger hält Polizei in Merseburg in Atem

Merseburg - Ein unter Drogen stehender Mann hat am Samstag die Polizei in Merseburg (Saalekreis) beschäftigt. Dabei sei der 25-Jährige zunächst in einer Wohnung „ausgetickt“ und habe sich am Kopf verletzt, teilte die Polizei in Halle am Sonntag mit. Er habe dann einen Sanitäter und eine Polizistin angegriffen, die unverletzt geblieben seien.

Weiterhin soll der Mann für räuberische Diebstähle in Geschäften in der Merseburger Innenstadt verantwortlich sein. Dabei stieß er laut Polizei auch eine Verkäuferin um und ging einen jungen Mann aggressiv an. Niemand sei verletzt worden, hieß es. Der 25-Jährige sei in eine medizinische Einrichtung gekommen. Zu allen Vorfällen nahm die Polizei Anzeigen auf.