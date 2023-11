Berlin - Ein 25 Jahre alter Mann soll am Freitag bei einer Rentnerin in Berlin-Moabit geklingelt und sie gewürgt haben. Die 78-Jährige habe um Hilfe gerufen und daraufhin seien ihr Personen zur Hilfe geeilt, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Der Tatverdächtige floh und die Polizei wurde verständigt. Der Mann sei später festgenommen worden. Es gebe keine Hinweise darauf, dass sich der Tatverdächtige und das Opfer kannten, hieß es weiter. Die Polizei ermittelt.