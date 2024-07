Feuer in Einfamilienhaus

Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses gerät in Brand, der Schaden liegt bei geschätzt rund 250.000 Euro. (Symbolbild)

Lage - Bei einem Dachstuhlbrand im Landkreis Grafschaft Bentheim ist Schätzungen zufolge ein Schaden von etwa 250.000 Euro entstanden. In der Nacht zum Freitag seien die Einsatzkräfte alarmiert worden, teilte die Polizei mit. Die Anwohner blieben demnach unverletzt.

Gegen Mitternacht sei der Dachstuhl in einem Einfamilienhaus in Lage in Brand geraten und zur Hälfte niedergebrannt. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und etwa 70 Einsatzkräften vor Ort.