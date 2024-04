Der Göttinger Literaturherbst ist in Südniedersachsen eine Institution. Zum zweiten Mal gab es in der Universitätsstadt jetzt auch im Frühjahr ein Literaturfestival.

Göttingen - Knapp 2500 Besucher haben am Wochenende die Göttinger Frühjahrslese besucht. Von Freitag bis Sonntag gab es in der südniedersächsischen Stadt sieben Veranstaltungen, von denen vier ausverkauft waren, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Zu den Publikumsmagneten zählte den Angaben nach unter anderem eine Lesung der Komikerin Anke Engelke.

„Wir freuen uns enorm, dass wir unser Ergebnis vom letzten Jahr übertroffen haben“, sagte die Co-Chefin des Literarischen Zentrums, Gesa Husemann. Das Zentrum richtete die Veranstaltungsreihe gemeinsam mit dem Göttinger Literaturherbst aus. Das Programm habe unterschiedliche Zielgruppen wie auch Studenten und Studentinnen angesprochen.

Studierende aus Göttingen hatten zu allen Veranstaltungen in der Sheddachhalle und dem Literaturhaus mit dem Kultur-Ticket freien Eintritt. Neben der Frühjahrslese, die kurz nach der Leipziger Buchmesse stattfindet, gibt es in Göttingen jährlich den Literaturherbst. Zwischen Oktober und November finden dabei in und um Göttingen zahlreiche Lesungen und Literaturveranstaltungen statt. Auch der Deutsche Buchpreisgewinner ist traditionell bei der Reihe zu Gast.