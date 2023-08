Potsdam - In den kommenden drei Jahren sollen an Bahnhöfen in 13 Brandenburger Städten und Gemeinden neue Fahrrad-Parkhäuser mit insgesamt 2500 Stellplätzen entstehen. „Damit erweitern wir die Zahl der Bike-and-Ride-Angebote in Brandenburg und bringen die beiden umweltfreundlichen Verkehrsmittel Fahrrad und Bahn noch enger zusammen“, sagte Landesverkehrsminister Guido Beermann (CDU) am Donnerstag laut Mitteilung. Pendler sollen dort ihre Fahrräder und E-Bikes sicher abstellen und auf den Nahverkehr umsteigen können.

Die Fahrrad-Parkhäuser in Holzbauweise sollen unter anderem in Potsdam, Cottbus Angermünde und Oranienburg entstehen. Der Bund und das Land Brandenburg fördern den bis 2026 geplanten Bau der Stellplätze mit bis zu 10 Millionen Euro.