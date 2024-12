Pirna - Mit Millionenförderung vom Bund sollen Funklöcher in Pirna und dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge geschlossen werden. Insgesamt sind rund 26,6 Millionen Euro für den Breitbandausbau in der Region vorgesehen, erklärte die Bundestagsabgeordnete Ulrike Harzer (FDP) in einer Mitteilung. Demnach sind 600.000 Euro für schnelles Internet in Pirna geplant, rund 25,7 Millionen Euro unter anderem für Müglitztal, Bahretal und Altenberg. Der Bund übernimmt damit 60 Prozent der Gesamtkosten, die für den Ausbau anfallen.

„Gerade im ländlichen Raum brauchen wir eine schnelle und zuverlässige Internetanbindung, um Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern vor Ort eine wirtschaftliche Perspektive zu geben“, so Harzer.

Die Bundesregierung hat sich im Rahmen der „Gigabitstrategie“ das Ziel gesetzt, Deutschland bis 2030 flächendeckend mit Glasfaser zu erschließen. Ein gigabitfähiger Internetanschluss ermöglicht Übertragungsraten von mindestens 1000 Mbit pro Sekunde.