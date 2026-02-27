Bremen - Bei einer Auseinandersetzung ist ein 26-Jähriger in Bremen mit einem Messer schwer verletzt worden. Da der Mann wegen einer Wunde am Arm sehr viel Blut verlor, bestand zwischenzeitlich Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten leisteten demnach Erste Hilfe, dann wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen einen 23 Jahre alten Mann. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen kurz nach der Alarmierung am Donnerstagabend in der Nähe des Bremer Hauptbahnhofs fest. Sie stellten eine Schreckschusswaffe und ein Messer sicher. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass eine Meinungsverschiedenheit im persönlichen Umfeld der Beteiligten zu der gewaltsamen Auseinandersetzung führte.