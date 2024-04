Berlin - In Berlin-Treptow hat ein 26-Jähriger eine Spritztour mit einem gestohlenen Boot gemacht und ist daraufhin von der Wasserschutzpolizei festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Sonntagnachmittag mit einem Schlauchboot, welches mit einem Elektromotor ausgestattet war, auf der Spree-Oder-Wasserstraße unterwegs. Als die Polizei den jungen Mann anhielt, gab dieser zu, das Boot für eine Spritztour gestohlen zu haben, wie es hieß. Zudem habe er Bier getrunken und kurz vor der Fahrt Speed konsumiert. Nachdem die Beamten und Beamtinnen den 26-Jährigen zunächst in Polizeigewahrsam brachten, konnte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen. Das Schlauchboot stellte die Polizei sicher. Außerdem beschlagnahmte sie Drogen, welche in der Tasche des Mannes gefunden wurden.