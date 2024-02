Hilter am Teutoburger Wald - Ein 26-jähriger Autofahrer ist in Hilter am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann sei in der Nacht auf Sonntag in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, 40 Meter über den Grünstreifen und dann gegen den Baum gefahren, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Grund des Unfalls waren zunächst unklar. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.