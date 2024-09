Sie wollte ihn nicht in ihre Wohnung lassen. Er zückte ein Messer. Die Bremer Polizei sucht nach einem 31-Jährigen, der auf eine 27-Jährige eingestochen haben soll.

Tat in Bremen

Ein Mann soll eine 27-jährige Frau in deren Wohnung in Bremen mit einem Messer angegriffen haben. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Bremen - Eine 27 Jahre alte Frau ist in Bremen durch Messerstiche schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 31-jähriger Bekannter der Frau, wie die Polizei mitteilte. Demnach soll der betrunkene Mann am Freitag mehrfach an der Wohnungstür der Frau geklingelt haben. Als sie ihm den Zutritt zur Wohnung verweigerte, stach er mit einem Messer auf sie ein. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Der namentlich bekannte Mann floh, die Polizei sucht nach ihm.