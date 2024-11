Nach einem Verkehrsunfall kommt es in Ostfriesland zu einem Polizeieinsatz. Eine Autofahrerin reagiert nicht auf Ansprachen der Polizei und bleibt in ihrem Auto sitzen. Dann kommt es zu einer Attacke.

Leer - Nach einem Angriff auf einen Polizisten in Ostfriesland ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen eine 27 Jahre alte Frau wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Frau aus Irland sitzt inzwischen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, wie die Ermittler gemeinsam mitteilten. Der Polizist blieb bei der Attacke unverletzt. Vor dem Angriff auf den Polizisten soll die Frau in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein, zu dem es am vergangenen Wochenende auf der Autobahn 28 kam.

Nach Angaben der Polizei soll die Frau zunächst nachts zwischen den Anschlussstellen Apen und Filsum (Landkreis Leer) beim Überholen ein Auto geschnitten haben, in dem ein 53 Jahre alter Mann fuhr. Der Mann kam in der Folge mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte in eine Leitplanke. Während die 27-Jährige weiterfuhr, setzte der 53-Jährige einen Notruf ab. Er blieb unverletzt und folgte der Fahrerin bis zu einem Tankstellengelände in Leer.

Fahrerin reagiert nicht auf Ansprache der Polizei

Dort kam es dann laut der Staatsanwaltschaft Aurich zu dem Angriff auf den Polizisten. Die 27-Jährige, die in ihrem Wagen - einer Art Camper - saß, soll auf mehrfache Ansprache durch alarmierte Polizisten nicht reagiert haben. Beamte sollen dann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Beifahrerscheibe eingeschlagen haben, um den Wagen zu öffnen. Als ein 25 Jahre alter Polizist Glasreste aus dem Fensterrahmen entfernen wollte, soll die Fahrerin zwischen die Vordersitze ihres Wagens gesprungen sein und unvermittelt mit einem Springmesser in die Richtung des Kopfes des Polizisten gestochen haben.

Der Polizist habe die Gefahr auch dank weiterer Beamter rechtzeitig erkannt und habe sich zurückgezogen, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Die 27-Jährige konnte schließlich festgenommen werden. Die Ermittlungen laufen in dem Verfahren noch.