Hannover - Nachdem zwei zunächst unbekannte Männer einen 27-Jährigen in Hannover mit einem Messer angegriffen und niedergestochen haben, sucht die Polizei nach den Tätern. Das Opfer war nach dem Angriff am Montag schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei geht von versuchtem Totschlag aus. Das Motiv und die Hintergründe des Messerangriffs im Stadtteil Stöcken waren auch am Dienstag noch unklar. Den beiden mutmaßlichen Tätern gelang mit einem Auto mit Mainzer Kennzeichen die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Ermittlungen dauern an.