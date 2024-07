Nach einem Unfall in einem Badesee kämpft ein 27-Jähriger im Krankenhaus um sein Leben - am Ende vergeblich.

Isernhagen - Nach einem Badeunfall in einem See in Isernhagen nördlich von Hannover ist ein 27-jähriger Mann im Krankenhaus gestorben. Am Freitagnachmittag sei der Mann im Wietzesee unter Wasser geraten und nicht wieder aufgetaucht, sagte eine Polizeisprecherin. Er sei geborgen und reanimiert worden - auch auf dem Weg ins Krankenhaus seien die Wiederbelebungsversuche fortgesetzt worden. In der Klinik sei er dann am Samstag gestorben. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht, die genaue Todesursache sei noch unklar, sagte die Sprecherin. Der Kriminaldauerdienst habe Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Mann mit mehreren Bekannten baden war. Die Gruppe hielt sich demnach an einem nicht überwachten Teil des Badesees auf.