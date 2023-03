Dresden - Ein 27-Jähriger soll eine Tankstelle in Dresden-Cotta überfallen haben und ist festgenommen worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatte ein maskierter Mann am Samstagabend eine Tankstelle im Stadtteil Löbtau betreten und eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht. Er forderte die Frau demzufolge auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Anschließend flüchtete er mit etwa 300 Euro im Gepäck. Kurz darauf nahm die Polizei den 27-Jährigen in der Nähe der Tankstelle fest. Die Angestellte blieb bei dem Raubüberfall unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.