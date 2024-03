Harpstedt - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 1 im Landkreis Oldenburg ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem Auto zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in Höhe Harpstedt auf ein vorausfahrendes Auto auf, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und blieben auf dem Überholfahrstreifen stehen.

Kurz darauf prallte ein 51-Jähriger mit seinem Auto in die beiden Unfallfahrzeuge. Durch den Aufprall erlitt der 27-Jährige tödliche Verletzungen. Der 38 Jahre alte Fahrer des am ersten Unfall beteiligten Fahrzeugs, sein 33 Jahre alter Beifahrer sowie der 51-Jährige wurden schwer verletzt. Ein Notarzt, mehrere Rettungswagen und die Feuerwehr waren vor Ort. Die Schwerverletzten kamen in Krankenhäuser.

Die Autobahn 1 wurde ab der Anschlussstelle Wildeshausen-West in Fahrtrichtung Bremen für neun Stunden voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 50.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwalt Oldenburg wurden die drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.