Berlin - Ein 27-Jähriger, der sich zu einem Date in Berlin-Marienfelde verabredet hatte, ist am Treffpunkt von mehreren Männern angegriffen und beraubt worden. Über eine Dating-App hatte er für die Nacht zum Samstag ein Treffen mit einem Mann in der Marienfelder Allee vereinbart, wie die Polizei mitteilte. Dort traf er allerdings dann auf drei Unbekannte. Sie forderten ihn auf, ihnen Geld auszuhändigen. Als der 27-Jährige erwiderte, dass er keines habe, sollen die drei Täter ihn getreten und geschlagen haben. Danach seien sie mit seinem Rucksack zu Fuß geflüchtet, hieß es.

Der 27-Jährige kam mit Verletzungen im Gesicht und an den Armen in ein Krankenhaus. Hinweise auf eine homophob motivierte Tat gebe es derzeit nicht, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die weiteren Zusammenhänge der Raubstraftat sind bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.