Hildesheim - Am Bahnhof in Elze im Landkreis Hildesheim ist am Sonntagabend ein Mann tödlich verunglückt. Bisherigen Ermittlungen zufolge hielt sich der 27-Jährige mit zwei 31 und 34 Jahre alten Begleitern auf einem der Bahnsteige auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Mutmaßlich um einen Regionalzug auf einem anderen Bahnsteig zu erreichen, soll der Mann in das Gleisbett gesprungen und versucht haben, dieses zu überqueren. Hierbei wurde er von einem durchfahrenden Güterzug erfasst und tödlich verletzt. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand hatte der 27-Jährige wie auch sein 34 Jahre alter Begleiter keinen Wohnsitz in Deutschland. Beide sollen auf Verwandtenbesuch gewesen sein, wie es weiter hieß.