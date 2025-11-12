Sangerhausen - Eine 28-Jährige hat sich in Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) erfolgreich gegen den Versuch einer sexuellen Nötigung gewehrt. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr in der Nähe des Bahnhofs. Ein 43-Jähriger habe die Frau den Angaben zufolge übergriffig angefasst, diese wehrte sich und flüchtet. Dabei alarmierte sie die Polizei, die den Tatverdächtigen vor Ort stellen konnte und vorläufig festnahm, hieß es weiter.