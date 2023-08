Pattensen - Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Lastwagen in der Region Hannover ist eine 28 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Frau in der Nähe von Pattensen am Dienstagmorgen von der B3 nach links abbiegen und stieß mit dem Lkw zusammen. Der 60 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt laut Polizei einen Schock.

Es entstand ein Stau, an dessen Ende sich ein weiterer Unfall in Höhe des Ortes Oerie ereignete, wie die Beamten mitteilten. Ein mit Schweinen beladener Tiertransporter fuhr auf ein wartendes Auto auf und kippte auf ein Feld. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Die Schweine wurden von einem Amtstierarzt begutachtet und mit einem anderen Transporter weggebracht.