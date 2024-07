Rosenbach (dpa/sn) - Ein 28-Jähriger ist bei einem Sturz von einem Felsvorsprung in Rosenbach (Vogtlandkreis) schwer verletzt worden. Die Polizei geht von einem Unfall aus, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor der Mann in der Nacht auf Samstag das Gleichgewicht und stürzte aus einer Höhe von sieben bis zehn Metern in die Tiefe. Er wurde durch die Höhenrettung geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.